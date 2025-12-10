Команда художника Шилова создаёт работы по культурным кодам городов Подмосковья

10 декабря 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Команда художника Алексея Шилова расписывает стены социальных учреждений с учётом уникальных культурных кодов городов Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.





Проект реализуют в регионе с прошлого года. Увидеть работы художника и его команды можно на стенах Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске, на школе микрорайона Новое Ступино, на стенах лицея «Авиатика» в Лобне, школы им. Подольских курсантов, общежития МГИМО в Одинцове и школы №14 в Коломне.



Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В этом году в Химках после капремонта открылась школа №8 им. В. И. Матвеева. Особое внимание уделили художественному оформлению. Проект интерьеров выполнила мастерская Шилова. Над ним работала команда из более чем 30 специалистов.

«Мы подбирали материалы несколько недель, учитывали пожелания школы. В Химках, как и в других муниципалитетах, использовали культурные коды. Это Василий Матвеев, именем которого названа школа, Лев Толстой, имя которого носит центральный парк. Здесь также отражена промышленная история, связанная с космосом», – пояснил художник.