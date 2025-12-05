В Мытищах приступили к ремонту учебного корпуса колледжа
Стартовал капитальный ремонт учебного корпуса А1 Мытищинского колледжа, расположенного по адресу: Силикатная улица, дом №1/9. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Общая площадь здания 1987 года постройки составляет около трёх с половиной тысяч квадратных метров. Сейчас там проводят демонтаж внутренних конструкций. В работах заняты более 40 человек.
Работы проводятся по областной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».«Объект ждёт масштабное обновление. Там отремонтируют кровлю, фасад и входные группы, проведут отделочные работы в помещениях, заменят все инженерные коммуникации, сантехнику, двери и окна, завезут новое оборудование и мебель», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.