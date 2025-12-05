В Мытищах приступили к ремонту учебного корпуса колледжа

05 декабря 2025, 10:58

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Стартовал капитальный ремонт учебного корпуса А1 Мытищинского колледжа, расположенного по адресу: Силикатная улица, дом №1/9. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Общая площадь здания 1987 года постройки составляет около трёх с половиной тысяч квадратных метров. Сейчас там проводят демонтаж внутренних конструкций. В работах заняты более 40 человек.



