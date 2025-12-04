В подмосковном Ногинске продолжают капремонт спорткомплекса «Знамя»
В Ногинске на улице Санаторная, 3, продолжают капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя». Подрядчик уже ведёт демонтаж, работы на кровле и приступил к общестроительным работам, сообщили в региональном Минстройкомплексе.
Капремонт проходит по госспрограмме Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Рабочие завершают демонтаж внутренних конструкций. Ведется усиление несущих конструкций, подготовка к штукатурке стен.
В ходе работ подрядчик заменит кровлю здания 1966 года постройки, обновит все инженерные сети и сантехническое оборудование, установит новые окна и двери. Также специалисты выполнят фасадные и внутренние отделочные работы, смонтируют системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустроят прилегающую территорию.
После завершения ремонта в спорткомплексе установят новую мебель и закупят спортинвентарь. Площадь здания составляет 2 396,7 м². Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году.
Читайте также: