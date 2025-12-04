В подмосковном Ногинске продолжают капремонт спорткомплекса «Знамя»

04 декабря 2025, 17:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Ногинске на улице Санаторная, 3, продолжают капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя». Подрядчик уже ведёт демонтаж, работы на кровле и приступил к общестроительным работам, сообщили в региональном Минстройкомплексе.