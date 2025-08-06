Команда из Истры стала призёром всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч»
Видео: пресс-служба Минспорта МО
Третье место завоевала на всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч – Лига юных футболистов 2025» команда Истринской спортивной школы имени Н. Федорович. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
В турнире участвовали девочки 2014-2015 годов рождения.
«На этапе игр в группе истринские футболистки победили команду «Нефтяник» из Ульяновской области со счётом 12:2, команду «Союз» из Воронежской области со счётом 11:0, а также команду «Ирбис» из Самары со счётом 3:1», — говорится в сообщении.В четвертьфинале представительницы Истры одержали победу над командой «Аргаяш» из Челябинской области со счётом 5:0, а в полуфинале уступили «Зениту» из Волгограда. Судьба матча была решена серией пенальти.
А в матче за бронзовые медали подмосковные футболистки сразились с командой «Атлант» из Свердловской области и победили со счётом 5:0.