Достижения.рф

Команда из Истры стала призёром всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч»

Видео: пресс-служба Минспорта МО

Третье место завоевала на всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч – Лига юных футболистов 2025» команда Истринской спортивной школы имени Н. Федорович. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



В турнире участвовали девочки 2014-2015 годов рождения.

«На этапе игр в группе истринские футболистки победили команду «Нефтяник» из Ульяновской области со счётом 12:2, команду «Союз» из Воронежской области со счётом 11:0, а также команду «Ирбис» из Самары со счётом 3:1», — говорится в сообщении.
В четвертьфинале представительницы Истры одержали победу над командой «Аргаяш» из Челябинской области со счётом 5:0, а в полуфинале уступили «Зениту» из Волгограда. Судьба матча была решена серией пенальти.

А в матче за бронзовые медали подмосковные футболистки сразились с командой «Атлант» из Свердловской области и победили со счётом 5:0.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0