В Раменском парке в честь Дня физкультурника проведут фестиваль «Победа»

06 августа 2025, 12:46

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

День физкультурника отметят в Раменском спортивным фестивалем «Победа». Фестивальные мероприятия состоятся в субботу, 9 августа, в городском парке. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





На праздник приглашаются любители спорта всех возрастов. Для них будут организованы различные бесплатные занятия.





«Фестиваль начнётся в 11:00 с мастер-класса по бачате на площадке «Лира». Там же состоятся показательные выступления танцоров. В 13:00 на баскетбольной площадке фитнес-клуб «Радуга» проведет открытую тренировку «Табата», а в 13:40 всех желающих ждёт танцевальная зарядка», — говорится в сообщении.