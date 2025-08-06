В Раменском парке в честь Дня физкультурника проведут фестиваль «Победа»
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
День физкультурника отметят в Раменском спортивным фестивалем «Победа». Фестивальные мероприятия состоятся в субботу, 9 августа, в городском парке. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
На праздник приглашаются любители спорта всех возрастов. Для них будут организованы различные бесплатные занятия.
«Фестиваль начнётся в 11:00 с мастер-класса по бачате на площадке «Лира». Там же состоятся показательные выступления танцоров. В 13:00 на баскетбольной площадке фитнес-клуб «Радуга» проведет открытую тренировку «Табата», а в 13:40 всех желающих ждёт танцевальная зарядка», — говорится в сообщении.Клуб «Радуга» также устроит занятие по хатха-йоге с 14:00 до 15:00 и функциональную тренировку с 15:00 до 16:00.
Отдельная программа подготовлена для юных гостей фестиваля. В 14:00 для них начнутся эстафеты «Самые смелые», а в 14:30 — творческий мастер-класс «Награда чемпиона». Кроме того, с 15:00 до 17:00 на волейбольной площадке будет проводить занятия Школа волейбола при клубе ЦСКА.