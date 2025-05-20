Команда из Подмосковья выиграла Всероссийские соревнования по хоккею на траве

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Юниорская сборная Подмосковья по хоккею на траве завоевала золотые медали всероссийского турнира «Юность России», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили в Крымске с 11 по 19 мая по круговой системе. Подмосковные спортсменки продемонстрировали уверенную игру, одержав победы во всех матчах. Общая разница мячей составила 57:2 в пользу команды Московской области.
По итогам турнира серебряные медали достались сборной Москвы, бронзу завоевали хоккеистки из Республики Татарстан.
Игроки команды-победителя также получили индивидуальные награды: Алена Ладышкина признана лучшим вратарем турнира, а Кристина Быкова — лучшим игроком.
Соревнования «Юность России» стали этапом отбора на VI Летнюю Спартакиаду молодежи по хоккею на траве, финал которой пройдет в Казани с 1 по 10 августа.
Турнир проводился в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и объединил семь команд из различных регионов страны.
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По итогам турнира серебряные медали достались сборной Москвы, бронзу завоевали хоккеистки из Республики Татарстан.
Игроки команды-победителя также получили индивидуальные награды: Алена Ладышкина признана лучшим вратарем турнира, а Кристина Быкова — лучшим игроком.
Соревнования «Юность России» стали этапом отбора на VI Летнюю Спартакиаду молодежи по хоккею на траве, финал которой пройдет в Казани с 1 по 10 августа.
Турнир проводился в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и объединил семь команд из различных регионов страны.
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Дайана Хусинова