В Подольске более тысячи человек приняли участие в забеге «Бежим к Победе»

«За годы проведения забег, посвященный подвигу наших предков в Великой Отечественной войне, стал по-настоящему народным и был удостоен премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье". Радует, что с каждым годом он объединяет не только любителей активного образа жизни, но и неравнодушных людей. Спасибо каждому, кто был с нами сегодня!», — отметил глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.