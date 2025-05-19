В Подольске более тысячи человек приняли участие в забеге «Бежим к Победе»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольске более тысячи участников присоединились к девятому благотворительному забегу «Бежим к Победе», который проходил в парке имени Виктора Талалихина. Все собранные средства будут отправлены на реабилитацию ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«За годы проведения забег, посвященный подвигу наших предков в Великой Отечественной войне, стал по-настоящему народным и был удостоен премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье". Радует, что с каждым годом он объединяет не только любителей активного образа жизни, но и неравнодушных людей. Спасибо каждому, кто был с нами сегодня!», — отметил глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.
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