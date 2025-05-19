Масштабное мотошоу в Видном привлекло около 4 тыс. зрителей

Участники сдали 700 тонн старых автопокрышек в ходе весеннего этапа акции «Сдай шины на «Мегабак», которая завершилась в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, организовавшего акцию вместе с региональной Ассоциацией общественного контроля по обращению с ТКО.