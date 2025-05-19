Масштабное мотошоу в Видном привлекло около 4 тыс. зрителей

Фото: пресс-служба Ленинского г. о.
На стадионе «Металлург» в Ленинском городском округе открыли цикл уличных шоу от прославленной команды мотофристайла FMX13. На выступление собрались около 4 тыс. местных жителей и гостей округа, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.
«Стартовое шоу состоялось в Видном. Зрители насладились эффектными прыжками, захватывающими сальто на багги, выступлениями опытных райдеров и живым битбоксом от чемпиона мира Вахтанга. С мая по июль ещё в девяти городах Московской области пройдут масштабные события, полные адреналина и невероятных трюков на мотоциклах и багги, воздушной акробатики», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба Ленинского г. о.
Среди зрителей были и дети, и люди старшего поколения.
Следующее мотошоу запланировано на 24 мая. Оно пройдёт в Королёве. Начало выступления – в 17:00. Вход свободный.
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