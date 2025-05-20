В подмосковном Наро-Фоминске стартовало первенство России по кикбоксингу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В Наро-Фоминске стартовало первенство России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. Турнир, который собрал более 1500 участников со всей страны, стал рекордным по числу спортсменов в истории российского кикбоксинга, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Мы впервые привезли в Московскую область такой масштабный турнир. По его результатам будут сформированы составы сборной России. Дети приобщаются к спорту. Боевые искусства сейчас становятся всё популярнее — это очень радует», — отметил председатель регионального отделения Федерации кикбоксинга России в Московской области Андрей Голландцев. «Сегодня я участвую в соревнованиях в роли тренера. Привёз 10 своих юных спортсменов. Очень рады, что приехали сюда, что такой турнир проходит в нашей Московской области», — поделился впечатлениями чемпион России, профессиональный боец Ростислав Варнавский из Мытищ.
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Дайана Хусинова