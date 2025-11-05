Команда из Подольска взяла бронзу турнира победителей юношеских футбольных лиг
Бронзовую медаль завоевала подольская команда «Витязь» на турнире победителей Межрегиональных юношеских футбольных лиг. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
По итогам шести матчей «Витязь» получил восемь очков. Второе место в турнирной таблице заняла команда «СКА-Хабаровск», которая набрала девять очков, а первое — «Кировец-Восхождение» с тринадцатью очками.
«Лучшим нападающим турнира победителей признан Максим Травкин из «Витязя», забивший четыре года. Кроме того, два подольских футболиста Алексей Ананьев и Михаил Чудаков вошли в пятёрку лучших ассистентов», — говорится в сообщении.Зв юношескую команду «Витязь» выступают спортсмены 2009 года рождения. Сейчас они отдыхают перед зимним первенством Москвы.