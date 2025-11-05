Экс-игрок «Спартака» Деменко: смена тренера в клубе может быть не за горами

05 ноября 2025, 16:39

Фото: iStock/Dziurek

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал игру московской команды под руководством Деяна Станковича после поражения от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.





В беседе с Metaratings.ru он отметил, что несмотря на большие вложения, красно-белые не демонстрируют ожидаемого прогресса.





«Станковичу дали проработать сезон, сейчас идёт второй. От «Спартака» много требуют, но команда не показывает той игры, которую мы привыкли видеть. Конечно, разговоры о новом тренере, наверно, не просто так, и смена не за горами», — сказал Деменко.

«Да, тренер подбирает футболистов, ищет модель игры, но некоторые игры зависят не только от тренера, но и от команды. Посмотрите на «Балтику»: у команды нет таких финансов, но за счёт сумасшедшей отдачи и физической готовности команда в четвёрке держится», — отметил спортсмен.