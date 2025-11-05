Экс-игрок «Спартака» Деменко: смена тренера в клубе может быть не за горами
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал игру московской команды под руководством Деяна Станковича после поражения от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что несмотря на большие вложения, красно-белые не демонстрируют ожидаемого прогресса.
«Станковичу дали проработать сезон, сейчас идёт второй. От «Спартака» много требуют, но команда не показывает той игры, которую мы привыкли видеть. Конечно, разговоры о новом тренере, наверно, не просто так, и смена не за горами», — сказал Деменко.
Бывший футболист отметил, что вина за результаты лежит не только на тренере, но и на игроках.
«Да, тренер подбирает футболистов, ищет модель игры, но некоторые игры зависят не только от тренера, но и от команды. Посмотрите на «Балтику»: у команды нет таких финансов, но за счёт сумасшедшей отдачи и физической готовности команда в четвёрке держится», — отметил спортсмен.
Деменко также предложил рассмотреть вариант с российским специалистом у руля команды и выразил недоумение, почему клубы не доверяют отечественным тренерам.
Деян Станкович возглавил «Спартак» в июле 2024 года. После 14 туров команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. В следующем матче, 9 ноября, москвичи сыграют на выезде против «Ахмата».