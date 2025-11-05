Николай Валуев поддержал сохранение Fan ID
Депутат Государственной Думы России и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал заявление министра спорта Михаила Дегтярёва о сохранении системы паспорта болельщика (Fan ID).
Ранее глава Минспорта и Олимпийского комитета России заявил, что отмена Fan ID не планируется: напротив, система будет укрепляться и распространяться на новые спортивные объекты, чемпионаты и кубки.
«Я оформил карту болельщика, не вижу в этом ничего сложного. Сегодня это делается даже удалённо. Когда идёт речь о ментальных принципах, а не об удобстве и безопасности», — заявил Валуев в беседе с Metaratings.ru..
Он подчеркнул, что введение Fan ID повысило уровень безопасности на стадионах, хотя система всё ещё нуждается в доработке.
«Если Fan ID спас несколько жизней, чего мы можем не знать, значит, его ввели не зря», — подчеркнул Валуев.
Закон о паспорте болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. С тех пор документ обязателен для посещения матчей Российской Премьер-Лиги и Суперфинала Кубка России, а также для участников и сотрудников клубов.