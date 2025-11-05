Николай Валуев поддержал сохранение Fan ID

05 ноября 2025, 16:59

Николай Валуев (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Депутат Государственной Думы России и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал заявление министра спорта Михаила Дегтярёва о сохранении системы паспорта болельщика (Fan ID).





Ранее глава Минспорта и Олимпийского комитета России заявил, что отмена Fan ID не планируется: напротив, система будет укрепляться и распространяться на новые спортивные объекты, чемпионаты и кубки.





«Я оформил карту болельщика, не вижу в этом ничего сложного. Сегодня это делается даже удалённо. Когда идёт речь о ментальных принципах, а не об удобстве и безопасности», — заявил Валуев в беседе с Metaratings.ru.

«Если Fan ID спас несколько жизней, чего мы можем не знать, значит, его ввели не зря», — подчеркнул Валуев.