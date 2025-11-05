Достижения.рф

Рапиристка Левчук из Подмосковья выиграла медаль международного турнира

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Милана Левчук завоевала бронзовую награду на Международных соревнованиях по фехтованию среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.



Турнир проходил в Стамбуле с 26 октября по 3 ноября.

«Милана Левчук вышла в полуфинал соревнований, где встретилась с рапиристкой из КНР. Исход встречи решил всего один укол в пользу китайской спортсменки. В итоге Милана заняла третье место», — говорится в сообщении.
Всего в турнире приняли участие свыше 200 фехтовальщиков из разных стран, включая Россию, Германию, Китай, Грузию, Египет, Хорватию, Казахстан, Венгрию, Катар, Болгарию, Гонконг и пр.

Милана Левчук является воспитанницей Училища олимпийского резерва №1 в Краснознаменске и тренируется в Центре фехтования Ильдара Мамедова.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0