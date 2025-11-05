Рапиристка Левчук из Подмосковья выиграла медаль международного турнира

05 ноября 2025, 16:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Милана Левчук завоевала бронзовую награду на Международных соревнованиях по фехтованию среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





Турнир проходил в Стамбуле с 26 октября по 3 ноября.





«Милана Левчук вышла в полуфинал соревнований, где встретилась с рапиристкой из КНР. Исход встречи решил всего один укол в пользу китайской спортсменки. В итоге Милана заняла третье место», — говорится в сообщении.