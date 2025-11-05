Рапиристка Левчук из Подмосковья выиграла медаль международного турнира
Спортсменка из Московской области Милана Левчук завоевала бронзовую награду на Международных соревнованиях по фехтованию среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Турнир проходил в Стамбуле с 26 октября по 3 ноября.
«Милана Левчук вышла в полуфинал соревнований, где встретилась с рапиристкой из КНР. Исход встречи решил всего один укол в пользу китайской спортсменки. В итоге Милана заняла третье место», — говорится в сообщении.Всего в турнире приняли участие свыше 200 фехтовальщиков из разных стран, включая Россию, Германию, Китай, Грузию, Египет, Хорватию, Казахстан, Венгрию, Катар, Болгарию, Гонконг и пр.
Милана Левчук является воспитанницей Училища олимпийского резерва №1 в Краснознаменске и тренируется в Центре фехтования Ильдара Мамедова.