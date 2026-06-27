Команда из Серпухова стала победителем любительской молодёжной хоккейной лиги сезона 2025/2026
Губернский колледж из Серпухова стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги
Команда Губернского колледжа из Серпухова завоевала золотые медали открытого чемпионата любительской молодёжной хоккейной лиги среди команд профессиональных образовательных организаций. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
В финале турнира за главный приз команда Губернского колледжа из Серпухова одержала уверенную победу над соперниками из Воскресенского колледжа, выиграв со счётом 12:4. Это позволило спортсменам завоевать чемпионский титул в текущем сезоне.
Бронзовую медаль оспаривали команды Дмитровского института непрерывного образования и Российской таможенной академии из Люберец. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу игроков из Дмитрова.
Финальные игры сезона 2025/2026 прошли 21 июня. Матч за первое место состоялся в ледовом дворце «Пограничный» в Серпухове, а встреча за третье место прошла в ледовом дворце «Дмитров».
Открытый чемпионат любительской молодёжной хоккейной лиги объединяет студенческие команды профессиональных образовательных учреждений Московской области. Турнир направлен на популяризацию хоккея, поддержку студенческого спорта и формирование здорового образа жизни среди молодёжи в рамках государственной программы «Спорт России».
Бронзовую медаль оспаривали команды Дмитровского института непрерывного образования и Российской таможенной академии из Люберец. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу игроков из Дмитрова.
Финальные игры сезона 2025/2026 прошли 21 июня. Матч за первое место состоялся в ледовом дворце «Пограничный» в Серпухове, а встреча за третье место прошла в ледовом дворце «Дмитров».
Открытый чемпионат любительской молодёжной хоккейной лиги объединяет студенческие команды профессиональных образовательных учреждений Московской области. Турнир направлен на популяризацию хоккея, поддержку студенческого спорта и формирование здорового образа жизни среди молодёжи в рамках государственной программы «Спорт России».
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