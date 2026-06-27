Команда из Серпухова стала победителем любительской молодёжной хоккейной лиги сезона 2025/2026

27 июня 2026, 18:54

Губернский колледж из Серпухова стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

Команда Губернского колледжа из Серпухова завоевала золотые медали открытого чемпионата любительской молодёжной хоккейной лиги среди команд профессиональных образовательных организаций. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.







В финале турнира за главный приз команда Губернского колледжа из Серпухова одержала уверенную победу над соперниками из Воскресенского колледжа, выиграв со счётом 12:4. Это позволило спортсменам завоевать чемпионский титул в текущем сезоне.



Бронзовую медаль оспаривали команды Дмитровского института непрерывного образования и Российской таможенной академии из Люберец. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу игроков из Дмитрова.



Финальные игры сезона 2025/2026 прошли 21 июня. Матч за первое место состоялся в ледовом дворце «Пограничный» в Серпухове, а встреча за третье место прошла в ледовом дворце «Дмитров».



Открытый чемпионат любительской молодёжной хоккейной лиги объединяет студенческие команды профессиональных образовательных учреждений Московской области. Турнир направлен на популяризацию хоккея, поддержку студенческого спорта и формирование здорового образа жизни среди молодёжи в рамках государственной программы «Спорт России».



