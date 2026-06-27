В Сергиевом Посаде наградили лучших выпускников 2026 года

27 июня 2026, 16:07

Фото: Татьяна Сташенко

В Сергиевом Посаде наградили лучших выпускников текущего года. Торжественная церемония прошла на бульваре Кузнецова у памятника «Выпускникам 1941 года».







В полдень здесь собрались, чтобы поздравить тех, кто все 11 лет обучения доказывал, что учёба — это серьёзный труд. В этом учебном году школы округа попрощались с 1062 учениками 11-х классов. Почти каждый пятый из них окончил школу с медалью. Золотыми наградами «За особые успехи в учении» I степени были отмечены 113 выпускников из 27 школ. Серебряные медали II степени получили 82 человека, представлявшие 22 учебных заведения.





В центре внимания оказалась Полина Федякина из Гимназии №5, которая поразила всех: она сдала три экзамена на максимальные баллы. В итоге её результат составил 300 баллов.



Четверо учеников физико-математического лицея также продемонстрировали выдающиеся результаты, получив по 200 баллов каждый. Ими стали Руслан Кулагин, Николай Лочехин, Михаил Юрченко и Егор Андреев.





Ещё 13 учащихся округа достигли выдающегося результата, получив 100 баллов по одному из предметов. Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова отметила их достижения и пожелала дальнейших успехов в учебе.





«Мы знаем, какой огромный труд стоит за этими цифрами. Спасибо вашим учителям за их мудрость и терпение. Спасибо родителям, которые все эти годы поддерживали и верили в своих детей», — добавила Ероханова.





По итогам ЕГЭ Сергиево-Посадский округ показал высокие результаты: 30 участников получили максимальные баллы. Торжественная церемония у памятника «Выпускникам 1941 года» была одновременно трогательной и вдохновляющей.



На мероприятии присутствовали депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, учителя, родители и представители местных властей. Все выступавшие пожелали выпускникам сохранять интерес к жизни и стремиться к новым достижениям.