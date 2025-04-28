Команда из Шатуры выиграла фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Шатура
В прошедшие выходные на базе шатурской школы № 4 прошёл региональный фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера». Состязания собрали команды юных инженеров из Шатуры, Домодедова и Электростали, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники продемонстрировали мастерство в управлении радиомоделями и дронами, преодолевая наземные и воздушные полосы препятствий. Задания выполнялись как в реальности, так и в симуляторах, в режиме визуального и FPV-полета.
Кроме соревнований, ребята представили свои инженерные проекты: команда из Шатуры собрала дрона для сбора мусора, а школьник из Электростали разработал установку для очистки водоемов.
Кружок беспилотных технологий в шатурской школе № 4 работает с сентября. Им руководит педагог Максим Растрыгин. За учебный год команда уже достигла высоких результатов, подтвердив свой уровень на первом региональном фестивале.
По итогам испытаний третье место заняла команда из Электростали, серебро досталось участникам из Домодедова. Победителями стали хозяева площадки — команда из Шатуры.
Дополнительное обучение в сфере беспилотных технологий в Подмосковье становится важным направлением подготовки кадров. Сегодня дроны широко применяются в сельском и лесном хозяйстве, при мониторинге территорий, доставке грузов, на промышленных объектах и в киноиндустрии. Их проектирование, производство и эксплуатацию развивают в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Читайте также:
В Шатуре провели общеобластной субботник на 26 площадках
Юные шатурские музыканты выступили на одной сцене с ансамблем «Россия»
Шатурские волонтёры узнали о работе органов местного самоуправления
Кроме соревнований, ребята представили свои инженерные проекты: команда из Шатуры собрала дрона для сбора мусора, а школьник из Электростали разработал установку для очистки водоемов.
Кружок беспилотных технологий в шатурской школе № 4 работает с сентября. Им руководит педагог Максим Растрыгин. За учебный год команда уже достигла высоких результатов, подтвердив свой уровень на первом региональном фестивале.
По итогам испытаний третье место заняла команда из Электростали, серебро досталось участникам из Домодедова. Победителями стали хозяева площадки — команда из Шатуры.
Дополнительное обучение в сфере беспилотных технологий в Подмосковье становится важным направлением подготовки кадров. Сегодня дроны широко применяются в сельском и лесном хозяйстве, при мониторинге территорий, доставке грузов, на промышленных объектах и в киноиндустрии. Их проектирование, производство и эксплуатацию развивают в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Читайте также:
В Шатуре провели общеобластной субботник на 26 площадках
Юные шатурские музыканты выступили на одной сцене с ансамблем «Россия»
Шатурские волонтёры узнали о работе органов местного самоуправления
Дайана Хусинова