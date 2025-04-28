Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Команда из Шатуры выиграла фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера»

Команда из Шатуры выиграла фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Шатура

В прошедшие выходные на базе шатурской школы № 4 прошёл региональный фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера». Состязания собрали команды юных инженеров из Шатуры, Домодедова и Электростали, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники продемонстрировали мастерство в управлении радиомоделями и дронами, преодолевая наземные и воздушные полосы препятствий. Задания выполнялись как в реальности, так и в симуляторах, в режиме визуального и FPV-полета.

Кроме соревнований, ребята представили свои инженерные проекты: команда из Шатуры собрала дрона для сбора мусора, а школьник из Электростали разработал установку для очистки водоемов.

Кружок беспилотных технологий в шатурской школе № 4 работает с сентября. Им руководит педагог Максим Растрыгин. За учебный год команда уже достигла высоких результатов, подтвердив свой уровень на первом региональном фестивале.

По итогам испытаний третье место заняла команда из Электростали, серебро досталось участникам из Домодедова. Победителями стали хозяева площадки — команда из Шатуры.

Дополнительное обучение в сфере беспилотных технологий в Подмосковье становится важным направлением подготовки кадров. Сегодня дроны широко применяются в сельском и лесном хозяйстве, при мониторинге территорий, доставке грузов, на промышленных объектах и в киноиндустрии. Их проектирование, производство и эксплуатацию развивают в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Читайте также:

В Шатуре провели общеобластной субботник на 26 площадках

Юные шатурские музыканты выступили на одной сцене с ансамблем «Россия»

Шатурские волонтёры узнали о работе органов местного самоуправления
#подмосковье
#школьник
#обучение
#проекты
#площадки
#дроны
#шатура
Русский Халк из Люберец установил новый рекорд
28 апреля 2025, 16:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новый силовой рекорд мира и рекорд мира по сценическому экстриму. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта Московской области.
«За 15 минут силач из Люберец сломал 11 стальных стержней, скрутил в трубочку 15 сковородок и надул до разрыва 12 грелок. Мировой рекорд по сценическому экстриму фиксировал Международный союз стронгмена. Своё новое достижение спортсмен посвятил 80-й годовщине Великой Победы», – сообщили в министерстве.
Там отметили, что такого набора аксессуаров сценического экстрима в списке рекордных выступлений Русского Халка ещё не было. На этот раз команда выбрала абсолютно разные по специфике разрушения предметы.

Читайте также:

Подмосковный самбист Солдатенков стал чемпионом Европы

Баскетболистки ногинского «Спартака» завоевали золото чемпионата Высшей лиги

Боксёры из Подмосковья завоевали 21 медаль на всероссийских соревнованиях
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
#рекорд
#экстрим
#люберцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный самбист Солдатенков стал чемпионом Европы
28 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Международной федерации самбо

Степан Солдатенков из городского округа Королёв завоевал золото чемпионата Европы по самбо в кипрском Лимассоле. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Солдатенков выступал в спортивном самбо в весовой категории свыше 98 кг. В финальной схватке он одолел представителя Румынии Натеа Илие. Всего в копилке сборной России на чемпионате – 13 медалей: восемь золотых, две серебряные и три бронзовые. Такой результат позволил россиянам занять первое место в медальном зачёте», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что турнир проходил в дисциплинах «спортивное мужское самбо», «спортивное женское самбо» и «боевое мужское самбо». В соревнованиях участвовали представители 26 стран.

Читайте также:

Баскетболистки ногинского «Спартака» завоевали золото чемпионата Высшей лиги

Боксёры из Подмосковья завоевали 21 медаль на всероссийских соревнованиях

Кубок по мечевому бою собрал в Подольске около 350 спортсменов
#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
#самбо
#чемпионат европы
#награды
#медали
#соревнования
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пенсионер напоролся животом на металлический прут на заборе
28 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

69-летний мужчина проткнул себе живот металлическим прутом, когда пытался перелезть через забор своего дома в микрорайоне Ожерелье округа Кашира, пострадавшему оказали экстренную помощь спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Прибывшие на место происшествия спасатели узнали, что пожилой мужчина забыл ключи от калитки своего дома и решил перелезть через забор. Но перелезая, он «наделся» животом на один из прутьев и оказался в ловушке. Спасатели перекусили металлический прут с помощью специального инструмента и сняли мужчину с забора», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

После осмотра и удаления части прута из живота мужчину уложили на носилки и перенесли в машину скорой помощи для госпитализации.

Читайте также:

Массовое отключение связи и электричества произошло в Португалии и Испании

Задержан мигрант по подозрению в подготовке теракта

Африканку убили в Южном Медведково
#мособлпожспас
#спасатели
#коломна
#пенсионер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за первый квартал подключили 16 тысяч объектов к электросетям
28 апреля 2025, 15:56

Фото: Министерство энергетики Московской области

В Московской области продолжается масштабная работа по технологическому присоединению объектов потребителей к электрическим сетям. За первый квартал 2025 года территориальные сетевые организации региона выполнили 16 215 подключений общей мощностью 426 МВт, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Одним из новых объектов стал складской комплекс в деревне Шелепино Дмитровского округа. Его площадь составляет 13 тысяч квадратных метров и вмещает в себя 25 тысяч кубометров многономенклатурной продукции: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ.

В рамках договора на техприсоединение специалисты «Россети Московский регион» предоставили объекту мощность 150 кВт. Для электроснабжения комплекса построили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором на 160 кВА, проложили две кабельные линии по 50 метров каждая и установили вводно-распределительный щит 0,4 кВ. Основным источником питания стала подстанция 110 кВ «Константиново».

Для удобства инвесторов и застройщиков в регионе действует Карта свободных мощностей, позволяющая в один клик узнать доступность подключения к инженерным сетям, оформить заявку и рассчитать стоимость присоединения.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что правительство региона делает процесс получения информации всё проще: число электронных госуслуг растёт, а жители всё активнее ими пользуются.

Читайте также:

В Подмосковье будут выпускать два новых препарата от онкологии и диабета

Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе

Капитальный ремонт лицея № 10 в Клину завершён более чем на треть
#подмосковье
#комплекс
#специалисты
#россети
#россети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье будут выпускать два новых препарата от онкологии и диабета
28 апреля 2025, 15:34

Фото: пресс-служба компании «ПСК Фарма»

Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на два новых препарата для лечения онкологических заболеваний и диабета. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Оба препарата входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Их поставляют в лечебные учреждения в рамках госзакупок по всей стране.

«Кальция фолинат ПСК» будет выпускаться в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения в дозировках 5 мг/мл и 10 мг/мл. Это средство снижения токсичности противоопухолевой терапии у взрослых и детей с онкологическим статусом.

Второй препарат будут выпускать под торговым наименованием «Ситаглиптин ПСК» в форме таблеток с дозировками 25, 50 и 100 мг. Он показан к применению взрослым с сахарным диабетом второго типа для контроля за уровнем сахара в крови.
«Сахарный диабет и онкология – заболевания ХХI века. Для пациентов с такими диагнозами крайне важно обеспечить своевременное получение качественных и безопасных препаратов, независимо от любых внешних факторов. Возможности производства «ПСК Фарма» позволяют гибко реагировать на растущий спрос на подобные препараты», – отметила гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.
Как напомнили в ведомстве, компания является резидентом особой экономической зоны «Дубна».

Читайте также:

Промышленное производство в Подмосковье за I квартал выросло более чем на 5%

В Подмосковье запустили производство душей для использования в полевых условиях

Производитель рулонных штор расширяет производство в Щёлкове
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#лекарства
#препараты
#диабет
#онкология
#лечение
#оэз дубна
Следите за нашими новостями
в удобном формате