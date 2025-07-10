Стрелки из Подмосковья победили на национальном чемпионате и этапе Кубка России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали спортсмены из Московской области на этапе Кубка России и национальном чемпионате по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



В олимпийской дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, мужчины» на высшую ступень пьедестала почёта поднялся Тимур Берлинский из Химок. Вторым стал представитель Белгородской области, а бронзовую награду завоевал стрелок из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Золотую медаль завоевала также женская подмосковная команда в соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета. В команде выступали Софья Никулина из Наро-Фоминска и две спортсменки из Краснознаменска: Елена Липа и Диана Данилова. Второе место заняла команда из Москвы, третье — спортсменки из Белгородской области.

Лев Каштанов

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