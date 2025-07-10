Стрелки из Подмосковья победили на национальном чемпионате и этапе Кубка России

10 июля 2025, 09:31

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали спортсмены из Московской области на этапе Кубка России и национальном чемпионате по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.