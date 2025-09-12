Подмосковная спортсменка завоевала награду первенства России по парусному спорту
Спортсменка из Московской области Софья Юничкова завоевала серебряную медаль на первенстве России среди юношей и девушек до 19 лет по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проводились в Таганроге с 6 по 12 сентября. В турнире принял участие более 200 человек из разных российских регионов.
«Софья Юнчикова поднялась на вторую ступень пьедестала по итогам соревнований среди девушек в классе «Лазер-радиал». Первое место заняла представительница Севастополя, а бронзовую медаль получила спортсменка из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.В первенстве участвовали спортсмены 2007-2013 годов рождения. Они соревновались в нескольких классах яхт: «Накра 15», «29-й», «420» и «Лазер 4.7».