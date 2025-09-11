Подмосковные биатлонисты завоевали первые медали чемпионата России
Спортсмены из Подмосковья завоевали первые медали на чемпионате России по летнему биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Денис Иродов стал обладателем серебряной награды в индивидуальной гонке, уступив Эдуарду Латыпову всего 44,1 секунды при одном промахе на четырёх огневых рубежах. На третьем месте финишировал Карим Халили с отставанием в 52,4 секунды и тремя промахами», – рассказали в ведомстве.Чемпионат России сезона-2025/26 стартовал в городе Чайковском Пермского края. Все результаты сборной Московской области суммируются и пополняют копилку общекомандного зачёта среди регионов России.
В прошлом году подмосковная команда впервые в истории заняла первое место в общекомандном зачёте.