В Дубне создали спортплощадку по губернаторской программе «Открытый стадион»

12 сентября 2025, 16:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

На территории гимназии №3 в Дубне построили новую спортивную площадку по губернаторской программе «Открытый стадион». После школьных занятий до 22 часов там теперь могут заниматься все желающие, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





За лето на стадионе оборудовали футбольное поле с искусственным газоном, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку, тренажёрную зону. Чтобы тренироваться было комфортно в любое время суток, смонтировали дополнительное освещение. С первых же дней после завершения благоустройства площадка стала место притяжения жителей Левобережья. Вечером на стадион приходят школьники и родители с детьми.

«Левому берегу в Дубне в последние годы уделяем особое внимание. Благоустроили улицу Центральную, в том числе оформили площадку с лавочками перед гимназией №3, а теперь сделали и стадион. Уверен, это поднимает настроение школьникам, когда они идут на занятия, а уроки физкультуры проходят на более высоком уровне», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна



«Мы с сыном шли мимо из детсада и решили зайти протестировать площадку. Нам очень понравилось. Стадион шикарный – мягкий газон, покрытие не скользит. Ребёнок гоняет мяч без остановки, он счастлив», – поделилась впечатлениями жительница наукограда Алёна Рогозная.