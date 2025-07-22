Организаторы контрольной «Выходи решать!» объявили о старте регистрации
Ежегодная всероссийская контрольная «Выходи решать!» пройдёт в этом году с 28 сентября по 5 октября. Масштабная акция объединит всех, кто тянется к знаниям и готов проверить свои силы, сообщили организаторы.
«Присоединиться к олимпиаде можно из любой точки мира на онлайн-платформе от VK All Cups. Участникам предложат задачи по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии. Задания рассчитаны на учеников 8-9 классов, но выполнить их могут все школьники старше 14 лет. На выбор будут доступны один или несколько предметов», – говорится в сообщении.Торжественное открытие контрольной состоится 29 сентября в Москве на площадке VK Play Arena. Гостями церемонии станут школьники, популяризаторы науки, представители администрации МФТИ и многие другие.
Присоединиться к акции «Выходи решать!» и провести контрольную на своей площадке могут учебные заведения и культурные центры по всей России. Регистрация уже открыта на сайте и продлится по 25 сентября.
В этом году организаторы планируют установить рекорд и организовать 900 очных точек более чем в 85 регионах страны. Кураторы площадок получат благодарственные письма, а 15 лучших со всей России будут выбраны для образовательной поездки в МФТИ и в Москву.
На очных площадках пройдут интерактивные мероприятия с викторинами, конкурсами и познавательными активностями. Топ-50 получат статус опорных площадок, подарки, призы и поддержку. Для этого организован конкурс, заявку на который можно подать на сайте контрольной до 18 августа.