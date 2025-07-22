Организаторы контрольной «Выходи решать!» объявили о старте регистрации

22 июля 2025, 17:40

Фото: организаторы контрольной «Выходи решать!»

Ежегодная всероссийская контрольная «Выходи решать!» пройдёт в этом году с 28 сентября по 5 октября. Масштабная акция объединит всех, кто тянется к знаниям и готов проверить свои силы, сообщили организаторы.







«Присоединиться к олимпиаде можно из любой точки мира на онлайн-платформе от VK All Cups. Участникам предложат задачи по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии. Задания рассчитаны на учеников 8-9 классов, но выполнить их могут все школьники старше 14 лет. На выбор будут доступны один или несколько предметов», – говорится в сообщении.