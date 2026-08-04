Команда мотофристайла FMX13 продолжит серию выступлений в Клину

04 августа 2026, 23:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В предстоящую субботу жителей и гостей Клина ждёт шоу команды фристайл-мотокросса FMX13. Оно состоится в рамках фестиваля мотокультуры, который проходит в регионе с конца весны, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Команда во главе с самым титулованным райдером России Алексеем Колесниковым хорошо знакома жителям Подмосковья.

«Захватывающие выступления проходят в городах региона уже не первый год, и каждый раз спортсмены удивляют новыми уникальными трюками. На этот раз участники команды снова покажут номера повышенной сложности: прыжки на мотоциклах с элементами акробатики, параллельные прыжки, сальто и другие. Капитан команды Колесников выполнит самый сложный трюк – сальто на багги», – отметили в ведомстве.