По номеру 122 приняли 8000 запросов о состоянии родственника в больнице

04 августа 2026, 22:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Родственники пациентов, проходящих лечение в стационаре Московской области, могут узнать об их состоянии по телефону 122. Жители воспользовались этим сервисом более 35 000 раз, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Для этого не нужно приезжать в медучреждение. Достаточно оставить заявку, после чего с родственником свяжется лечащий врач.

«Сервис позволяет родственникам получать информацию о состоянии близких, не посещая больницу. С начала этого года операторы телефона 122 обработали около 8000 таких обращений. А всего с момента запуска сервиса в ноябре 2023 года жители воспользовались им более 35 000 раз», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.