По номеру 122 приняли 8000 запросов о состоянии родственника в больнице
Родственники пациентов, проходящих лечение в стационаре Московской области, могут узнать об их состоянии по телефону 122. Жители воспользовались этим сервисом более 35 000 раз, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Для этого не нужно приезжать в медучреждение. Достаточно оставить заявку, после чего с родственником свяжется лечащий врач.
«Сервис позволяет родственникам получать информацию о состоянии близких, не посещая больницу. С начала этого года операторы телефона 122 обработали около 8000 таких обращений. А всего с момента запуска сервиса в ноябре 2023 года жители воспользовались им более 35 000 раз», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Получить информацию можно о пациентах старше 18 лет, которые при госпитализации указали данные родственника. Как напомнили в ведомстве, если заявка оформлена до 11 часов, информацию о состоянии родственника предоставят до 20 часов того же дня. Если же обращение поступило после 11:00, в выходной или праздничный день, ответ можно будет получить до 20 часов следующего рабочего дня.
Сегодня сервис доступен в 49 медицинских организациях региона. В их числе – МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московский областной онкологический диспансер, Московский областной госпиталь для ветеранов войн и областные больницы.