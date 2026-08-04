Люберчанин Сергей Агаджанян установил новый силовой рекорд России
Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил новый силовой рекорд России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Силач отбуксировал кран-манипулятор весом более 10 тонн, одновременно выполняя комбинированные номера сценического экстрима.
«Чтобы установить этот сложный рекорд, мне нужно было отбуксировать кран-манипулятор на расстояние не менее 10 метров. У меня получилось перетянуть его более чем на 16 метров. При этом я разрушил две стальные шпильки диаметром 10 миллиметров и две грелки. Справился с этой задачей за 79 секунд», – рассказал Агаджанян.
«Русский Халк» также сообщил, что уже готовится к новому сложному силовому рекорду. Установить его он рассчитывает в следующем году.