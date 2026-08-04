Подмосковный производитель отгрузил новую модель полуприцепа для Казахстана
Расположенный в Орехово-Зуевском городском округе машиностроительный завод «Тонар» отгрузил в Казахстан первую партию новых пятиосных самосвальных полуприцепов SH5-38. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новая модель разработана с учётом требований законодательства Казахстана и особенностей эксплуатации коммерческой техники на местном рынке.
«Пятиосная конструкция позволяет увеличить грузоподъёмность полуприцепа при соблюдении нормативов по нагрузке на ось. Такое решение позволит перевозить больший объём груза за один рейс, что снизит логистические издержки. При разработке модели особое внимание уделяли адаптации техники под требования зарубежного рынка. Полуприцеп создан с учётом нормативной базы Казахстана и ориентирован на потребности местных перевозчиков», – отметили в компании.Как сказали в министерстве, поставка стала очередным этапом развития экспортного направления машиностроительного завода «Тонар». Он продолжает расширять географию, поставляя на зарубежные рынки адаптированную под требования конкретных стран спецтехнику.