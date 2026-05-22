Команда мотофристайла FMX13 в рамках большого тура выступит в городе Ступино
В городе Ступино на центральной площади перед Дворцом культуры 23 мая состоится выступление команды мотофристайла FMX13. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Зрители увидят шоу звёзд мотоспорта с музыкальным сопровождением от чемпиона Европы по битбоксу Вахтанга.
«Команда профессиональных райдеров под руководством самого титулованного спортсмена России Алексея Колесникова исполнит акробатические трюки на мотоциклах в воздухе. Зрители увидят головокружительные сальто назад, цунами, синхронные прыжки и другие номера. Сам Колесников покажет сальто на багги – один из сложнейших трюков в мотофристайле», – отметили в ведомстве.
Выступление состоится по адресу: Московская область, город Ступино, проспект Победы, 18/43. Вход будет свободным.
Подробная информация о выступлениях команды FMX13 в Подмосковье доступна на сайте.