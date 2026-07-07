Команда мотофристайла в предстоящие выходные представит шоу в Лобне
В Лобне в предстоящую субботу, 11 июля, выступит команда мотофристайла FMX13. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Профессиональные райдеры продемонстрируют зрителям программу со сложнейшими акробатическими элементами.
«Участники команды выполняют трюки параллельные прыжки на мотоциклах, сальто назад, синхронные прыжки и акробатику в воздухе. Один из самых трудных для трюков в мире, сальто на багги, покажет основатель команды, самый титулованный райдер России, основатель мотофристайла в нашей стране Алексей Колесников», – рассказали в ведомстве.
Шоу будет сопровождать титулованный битбоксер, чемпион России, Европы и дважды вице-чемпион мира по этой дисциплине Вахтанг.
Выступление состоится по адресу: Лобня, ул. Ленина, д. 65, парковка Дворца спорта «Лобня». Оно начнётся в 17 часов. Вход на шоу будет свободным.