Названы музыканты, которые выступят на «Джазовых сезонах» в «Архангельском»
В музее-заповеднике «Архангельское» в городском округе Красногорск 22 и 23 августа будет проходить XII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль состоится сразу на двух сценах. На них выступят джазовые музыканты и представители других жанров с джазовыми программами.
«Джазовая культура живет, развивается и находит живой отклик в сердцах людей. Мы видим это по огромному интересу к фестивалю, который в прошлом году посетили больше 16 000 человек. В этом году «Джазовые сезоны» вновь пройдут в Архангельском, и мы ожидаем не меньше гостей. Уверен, что зрители получат яркие впечатления и эмоции», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Среди хедлайнеров – Игорь Бутман, Варвара Убель и Московский джазовый оркестр, Uma2rman, Сурганова и оркестр со специальной программой, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», Дмитрий Носков и оркестр Сергея Богданова, Саша Алмазова и бэнд, другие артисты.
«За 12 лет фестиваль взял на себя важную социально-культурную миссию – делать джаз живым и открытым для каждого, независимо от возраста и подготовки. Это вдохновляет артистов не меньше, чем зрителей. Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма и правительства Московской области наш фестиваль с каждым годом обретает новые масштабы. У нас стало больше громких музыкальных проектов, активностей для зрителей и образовательных мероприятий», – рассказал художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.Продажа билетов уже открыта. Приобрести их можно по ссылке.