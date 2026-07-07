Названы музыканты, которые выступят на «Джазовых сезонах» в «Архангельском»

07 июля 2026, 14:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Архангельское» в городском округе Красногорск 22 и 23 августа будет проходить XII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Фестиваль состоится сразу на двух сценах. На них выступят джазовые музыканты и представители других жанров с джазовыми программами.

«Джазовая культура живет, развивается и находит живой отклик в сердцах людей. Мы видим это по огромному интересу к фестивалю, который в прошлом году посетили больше 16 000 человек. В этом году «Джазовые сезоны» вновь пройдут в Архангельском, и мы ожидаем не меньше гостей. Уверен, что зрители получат яркие впечатления и эмоции», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«За 12 лет фестиваль взял на себя важную социально-культурную миссию – делать джаз живым и открытым для каждого, независимо от возраста и подготовки. Это вдохновляет артистов не меньше, чем зрителей. Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма и правительства Московской области наш фестиваль с каждым годом обретает новые масштабы. У нас стало больше громких музыкальных проектов, активностей для зрителей и образовательных мероприятий», – рассказал художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.