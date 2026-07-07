В Троице-Сергиевой лавре провели фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности
Молодёжный фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности, состоялся в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В нём приняли участие около 200 юношей и девушек из разных округов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодежной политики.
Центральной темой фестиваля стали семейные ценности в современном мире.
«Мы уже три год мы совместно с Русской православной церковью проводим цикл встреч для молодёжи. Первый фестиваль в этом году прошёл в феврале в Никольском соборе в Павшинской пойме. Сегодняшняя встреча — вторая, и для нас особенно ценно, что она состоялась в Троице-Сергиевой лавре — месте, которое на протяжении веков является духовным сердцем России», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Она добавила, что всего в текущем году запланированы пять таких мероприятий.
На фестивале священник Александр Насибулин и его жена Ася побеседовали с ребятами о христианском взгляде на брак, а также о том, что этот союз позволяет каждому из супругов расти и улучшать важные жизненные навыки.
Ребята живо обсуждали услышанное, задавали вопросы, а завершилось мероприятие экскурсией по Лавре.