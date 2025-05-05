Команда Подмосковья одержала победу на всероссийских соревнованиях по регби-7

Реконструкторы из России и Белорусии показали на поле близ Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря эпизод Грацко-Амштеттинской наступательной операции во время фестиваля «Огненная дуга». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Ступино.