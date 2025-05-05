Команда Подмосковья одержала победу на всероссийских соревнованиях по регби-7

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки из Московской области завоевали золотую медаль всероссийских соревнований «Весенний турнир» по регби-7 среди женщин до 21 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В полуфинале подмосковная команда встретилась с командой Татарстана, мачт закончился с разгромным счётом в пользу Московской области: 43:0. В финале представительницы Подмосковья сыграли со столичными спортсменками и выиграли у них со счётом 14:12. А третье место заняла команда из Краснодарского края», — говорится в сообщении.«Весенний турнир» по регби-7 проходил 4 мая в Зеленограде. В соревнованиях приняли участие семь команд — из Подмосковья, Москвы, Дагестана, Татарстана, Краснодарского края, Ростовской и Челябинской областей.
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