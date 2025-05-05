Сборная Московской области выиграла первенство России по водному поло

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали золото первенства России по водному поло среди юношей до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Сборная региона провела пять матчей финальной стадии турнира. В четырёх встречах ватерполисты из Подмосковья одержали победу и лишь один раз сыграли вничью. В противостоянии за звание победителя первенства страны подмосковная команда взяла верх над командой Волгоградской области. Матч завершился с минимальным преимуществом в пользу Московской области – 7:6», – отметили в ведомстве.Спортсмены представляют городские и муниципальные округа Чехов, Рузский и Раменский. Финальные соревнования первенства проходили в Астрахани с 27 апреля по 4 мая.
Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Лора Луганская