Подмосковный бегун Никитин стал призёром чемпионата России по марафону

Владимир Никитин (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Представитель Московской области Владимир Никитин завоевал серебряную медаль на чемпионате России по марафонскому бегу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Владимир Никитин является 29-кратным чемпионом России по бегу, но на марафонскую дистанцию он вышел впервые. Его результат составил 2 часа 9 минут и 55 секунд, что обеспечило Никитину место турнира», — говорится в сообщении.Владимир Никитин заявил, что собирается продолжить участие в марафонских забегах.
«Думаю, что это не последний мой марафон. Хочется сказать спасибо всем, кто был сегодня со мной. Особенная благодарность моей семье, любимой жене и дочке. И, конечно, отдельное спасибо моему тренеру Николаю Васильевичу Суворову», — сказал спортсмен.Первое и третье места чемпионата заняли столичные бегуны.
Чемпионат России по марафонскому бегу проходил 4 мая в Казани. Участие в турнире приняли 35 тысяч человек.
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