«Русский Халк» из Люберец попробует побить рекорд мира по сценическому экстриму

В вело-лыжном парке «Шуклинка» в Курске 11 мая состоится мультиспортивный фестиваль «Шуклинка Фест». На нём многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян попробует установить мировой рекорд по сценическому экстриму. Он будет посвящён 80-й годовщине Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.