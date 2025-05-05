«Русский Халк» из Люберец попробует побить рекорд мира по сценическому экстриму

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы
В вело-лыжном парке «Шуклинка» в Курске 11 мая состоится мультиспортивный фестиваль «Шуклинка Фест». На нём многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян попробует установить мировой рекорд по сценическому экстриму. Он будет посвящён 80-й годовщине Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Чтобы установить рекорд, Русскому Халку предстоит за 12 минут разломать не менее восьми стальных стержней и надуть до разрыва не менее восьми резиновых грелок.
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«Те же стальные шпильки толщиной 10 мм могут разлетаться при большом усилии буквально за секунды в натренированных и крепких руках. Однако по мере усталости спортсмена могут не ломаться довольно долго. Грелки — отдельная история. Иногда, чтобы надуть до разрыва хотя бы одну, уходит больше минуты», – сказал руководитель Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.Предметы подготовил для спортсмена Международный союз силового экстрима. Они считаются одними из самых сложных и непредсказуемых, что в сочетании с жёстким лимитом времени делает попытку установления рекорда яркой, зрелищной и драматичной.
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Лора Луганская