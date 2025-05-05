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«Русский Халк» из Люберец попробует побить рекорд мира по сценическому экстриму

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

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В вело-лыжном парке «Шуклинка» в Курске 11 мая состоится мультиспортивный фестиваль «Шуклинка Фест». На нём многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян попробует установить мировой рекорд по сценическому экстриму. Он будет посвящён 80-й годовщине Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Чтобы установить рекорд, Русскому Халку предстоит за 12 минут разломать не менее восьми стальных стержней и надуть до разрыва не менее восьми резиновых грелок.
«Те же стальные шпильки толщиной 10 мм могут разлетаться при большом усилии буквально за секунды в натренированных и крепких руках. Однако по мере усталости спортсмена могут не ломаться довольно долго. Грелки — отдельная история. Иногда, чтобы надуть до разрыва хотя бы одну, уходит больше минуты», – сказал руководитель Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
Предметы подготовил для спортсмена Международный союз силового экстрима. Они считаются одними из самых сложных и непредсказуемых, что в сочетании с жёстким лимитом времени делает попытку установления рекорда яркой, зрелищной и драматичной.

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Юная тяжелоатлетка Врагова из Подмосковья выиграла первенство мира
05 мая 2025, 12:50

Фото: пресс-служба Минсопрта МО

Спортсменка из Богородского округа Софья Врагова стала лучшей в рывке на первенстве мира по тяжелой атлетике среди девушек 13-17 лет в весовой категории более 81 килограмма, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«По итогам выступления Софья Врагова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в рывке, заняла пятое место толчке и стала четвертой по сумме набранных баллов», — говорится в сообщении.
В ходе выступления на первенстве Софья Врагова также поставила новые рекорды России: дважды в рывке, когда подняла 96 и 100 килограммов, а также в сумме 213 кг.

Софья Врагова занимается в спортшколе города Старая Купавна Богородского округа, её тренирует Владимир Сущак.

Первенство мира по тяжелой атлетике проходило с 30 апреля по 5 мая в столице Перу Лиме.

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Основные работы по восстановлению энергоснабжения в Подмосковье завершены
05 мая 2025, 12:46

Фото: t.me/vorobiev_live

Энергетики группы «Россети» в ночь на понедельник завершили основные работы по восстановлению энергоснабжения потребителей в Подмосковье после непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Объекты были повреждены сильнейшим за последние 15 лет циклоном, обрушившимся на Московскую область в ночь на 2 мая. Всего восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Подмосковья. Напряжение подано в полном объёме на все энергообъекты потребителей на западе и северо-западе Подмосковья», – сказали в компании.
Там уточнили, что в городских округах Истра и Рузский идёт перевод потребителей с резервной схему электроснабжения на штатную.
«На севере региона, помимо округов Пушкинский, Мытищи и Сергиево-Посадский, восстановлено электроснабжение в округах Клин и Талдомский. Кроме того, продолжаются восстановительные работы для подключения потребителей в Солнечногорске и Дмитровском городском округе, куда пришелся самый мощный удар стихии», – добавили в компании.
В «Россетях» отметили, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия: ливень и ураганный ветер с порывами до 17 м/с.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что из-за аномального снегопада и сильного ветра в ночь на 2 мая в регионе упало много деревьев, они повредили ЛЭП. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Это затронуло 26 тыс. человек. В ликвидации последствий непогоды задействовали более 200 аварийных бригад.

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#авария
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В Дмитрове стартовал капитальный ремонт моста через реку Хамиловку
05 мая 2025, 12:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по капитальному ремонту моста через реку Хамиловку начались на улице Московская в Дмитрове, проезд временно перекрыт, рабочее движение по обновлённому мосту планируется запустить в июне текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты уже разобрали конструкции мостового полотна, разрезали швы омоноличивания плит и демонтировали плиты. В настоящее время ведётся демонтаж железобетонных и бетонных конструкций перехода, разработка грунта для устройства временного русла и укрепление откосов», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
На время ремонта автомобилисты могут объехать мост по примыкающей уличной сети.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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Подмосковный клуб завоевал медаль Кубка России по мини-футболу 8х8
05 мая 2025, 12:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мытищинский клуб СОБР занял второе место на Кубке России по мини-футболу в формате 8х8, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В финальной игре команда клуба СОБР встретилась с представителями столичного клуба «Форпост». В ходе основного времени победитель определён не был: финальный свисток команды встретили со счётом 4:4. Однако в ходе послематчевых пенальти футболисты из Мытищ уступили москвичам со счётом 4:5», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что лучшим защитником турнира признан защитник из команды СОБР Никита Сурков.

Кубок России по мини-футболу 8х8 проводился в Лужниках с 30 апреля по 4 мая. Участниками турнира стали 48 команд из 25 российских регионов.

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#кубок россии
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В школах Подмосковья стартовала «Вахта памяти» с участием 20 тыс. учеников
05 мая 2025, 11:48

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В патриотической акции «Вахта памяти» примут участие более 20 тыс. подмосковных школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В этом году акция проводится впервые и сразу масштабном формате.
«Более 20 тыс. школьников 8-11 классов из почти 900 образовательных организаций Подмосковья несут вахту у 1 050 памятных мест. Это мемориалы, стелы, Вечные огни и памятники. Это пример массового участия молодёжи в деле сохранения исторической памяти. Мы гордимся тем, что школьники Подмосковья берут на себя ответственную миссию стоять на посту Памяти», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Акция проходит с 5 по 9 мая в рамках областного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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