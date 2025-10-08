Команда Подмосковья по хоккею на траве победила на первенстве России
Спортсменки из Московской области одержали победу на первенстве России по хоккею на траве среди команд девушек от 13 до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Подмосковье на турнире представляла команда «СШОР по игровым видам спорта». Она выиграла все семь матчей первенства.
В финале команда Московской области одержала верх над представительницами Санкт-Петербурга со счётом 10:1.«В первой игре наши хоккеистки обыграли команду Краснодарского края о счётом 10:1, во второй — сборную Пермского края со счётом 5:0, а в третьей — команду «Олимп» из Уфы со счётом 23:0. На счету подмосковных спортсменок также победа над «Юностью Алтая» (12:1), сборной Ростовской области (16:0) и Татарстана (6:30)», — говорится в сообщении.
Кроме того, две подмосковные хоккеистки получили индивидуальные награды: Ксению Королёву признали лучшим игроком первенства, а Елизавету Аверкину — лучшим защитником.