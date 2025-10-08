Команда Подмосковья по хоккею на траве победила на первенстве России

08 октября 2025, 14:28

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области одержали победу на первенстве России по хоккею на траве среди команд девушек от 13 до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Подмосковье на турнире представляла команда «СШОР по игровым видам спорта». Она выиграла все семь матчей первенства.



