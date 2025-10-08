Достижения.рф

Команда Подмосковья по хоккею на траве победила на первенстве России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области одержали победу на первенстве России по хоккею на траве среди команд девушек от 13 до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Подмосковье на турнире представляла команда «СШОР по игровым видам спорта». Она выиграла все семь матчей первенства.

«В первой игре наши хоккеистки обыграли команду Краснодарского края о счётом 10:1, во второй — сборную Пермского края со счётом 5:0, а в третьей — команду «Олимп» из Уфы со счётом 23:0. На счету подмосковных спортсменок также победа над «Юностью Алтая» (12:1), сборной Ростовской области (16:0) и Татарстана (6:30)», — говорится в сообщении.
В финале команда Московской области одержала верх над представительницами Санкт-Петербурга со счётом 10:1.

Кроме того, две подмосковные хоккеистки получили индивидуальные награды: Ксению Королёву признали лучшим игроком первенства, а Елизавету Аверкину — лучшим защитником.
Лев Каштанов

