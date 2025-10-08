В Подмосковье за неделю увезли на штрафстоянки около 4 тыс. машин

08 октября 2025, 13:30

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Почти четыре тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе за нарушение правил стоянки и остановки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В ведомстве уточнили, что общее число отправленных на штрафные стоянки машин-нарушителей составило 3986, что на 288 автомобилей больше, чем неделей ранее.





«Больше всего машин эвакуировали на территории округа Красногорск — 482. Второе место недельного антирейтинга занял округ Химки, где эвакуировали 401 неправильно припаркованный автомобиль. На третье место вышел Ленинский округ (340 машин), на четвёртое — Люберцы (312 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Мытищи с 307 увезёнными машинами», — говорится в сообщении.