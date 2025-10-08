Подмосковный юниор Покушев завоевал награду международного турнира по кендо
Никита Покушев из Егорьевска занял третье место на открытом турнире по кендо Serbia Kendo Open-2025 в соревнованиях среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Помимо бронзовой медали, Никита Покушев получил специальный приз «За проявленный боевой дух».
«Кендо — это захватывающее зрелище боёв, это постоянная сосредоточенность, специальные тренировки для укрепления не только мышц, но и характера Меня сильно привлёк этот вид спорта, раньше я не видел ничего похожего», — сказал Покушев.Турнир Serbia Kendo Open-2025 проходил в столице Сербии Белграде 4 и 5 октября. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 стран, включая Австрию, Венгрию, Чехию, Францию, Македонию и Армению.