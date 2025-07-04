Команда Подмосковья победила на чемпионате России по мини-футболу среди слепых
Подмосковная команда одержала победу на чемпионате России по спорту слепых — мини-футбол 5х5 (В1). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Подмосковье представляли две команды. Чемпионский титул завоевала команда «Московская область-1», в состав которой вошли Андрей Тихонов, Евгений Шелаев, Никита Егоров, Денис Егоров и Сергей Манжос. Второе место на чемпионате заняла команда «Москва-1», а третье — сборная Марий-Эл», — говорится в сообщении.Чемпионат России по спорту слепых – мини-футбол 5х5 проходил в Раменском. За чемпионский титул сражались команды из шести российских регионов: Москвы, Подмосковья, Дагестана, Республики Марий-Эл, Нижегородской области и Краснодарского края.