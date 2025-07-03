Губерниев рассказал о тернистом пути в спортивную журналистику

03 июля 2025, 17:06

Дмитрий Губерниев ( РИА Новости / Александр Вильф )

Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о своTм пути в спортивную журналистику в преддверии Международного дня спортивного журналиста. По словам комментатора, его карьера начиналась с работы охранником в казино в лихие 90-е.