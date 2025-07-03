Губерниев рассказал о тернистом пути в спортивную журналистику
Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о своTм пути в спортивную журналистику в преддверии Международного дня спортивного журналиста. По словам комментатора, его карьера начиналась с работы охранником в казино в лихие 90-е.
Не имея возможности получить лицензию для дальнейшей работы, Губерниев решил сменить сферу деятельности и устроился спортивным комментатором, о чем не жалеет.
Губерниев рассказал Общественной Службе Новостей, что спортивные корреспонденты — лучшие представители журналистики, требующие высокой квалификации и постоянного внимания. Свой профессиональный праздник он предпочитает проводить на работе, не видя себя в другой профессии.
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