Трамп: на территории Белого дома пройдет бой федерации UFC

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя американской федерации смешанных единоборств UFC на территории Белого дом. Об этом глава страны сказал во время выступления в штате Айова.



«Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места», — заявил Трамп.

Как отметил президент, данное событие может пройти в честь 250-й годовщины принятия Декларации независимости США в 2026 году. Если данное спортивное событие состоится, то предполагаемое колличество зрителей на нем в районе 20-25 тысяч человек. Предварительно, в Белом доме пройдет поединок за звание чемпиона мира. Пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт уточнила, что Трамп настроен весьма серьезно.
Иван Мусатов

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