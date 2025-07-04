Трамп: на территории Белого дома пройдет бой федерации UFC

04 июля 2025, 05:36

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя американской федерации смешанных единоборств UFC на территории Белого дом. Об этом глава страны сказал во время выступления в штате Айова.







«Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места», — заявил Трамп.