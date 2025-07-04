Трамп: на территории Белого дома пройдет бой федерации UFC
Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя американской федерации смешанных единоборств UFC на территории Белого дом. Об этом глава страны сказал во время выступления в штате Айова.
«Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места», — заявил Трамп.
Как отметил президент, данное событие может пройти в честь 250-й годовщины принятия Декларации независимости США в 2026 году. Если данное спортивное событие состоится, то предполагаемое колличество зрителей на нем в районе 20-25 тысяч человек. Предварительно, в Белом доме пройдет поединок за звание чемпиона мира. Пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт уточнила, что Трамп настроен весьма серьезно.