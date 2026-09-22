Команда Подмосковья выиграла чемпионат России по хоккею на траве
Женская команда Московской области выиграла чемпионат России по хоккею на траве среди команд Высшей лиги (группа Б), сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил в Казани с 12 по 18 сентября. Представительницы СШОР по игровым видам спорта на протяжении всего чемпионата сохраняли лидерство в турнирной таблице.
За 12 матчей подмосковные спортсменки одержали 10 побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда набрала 32 очка.
В соревнованиях участвовали хоккеистки 2006–2012 годов рождения. Второе место заняла РСШОР «Динамо-УОР» из Казани, третье — сборная Свердловской области.
Чемпионат России среди женских команд Высшей лиги входит в число основных соревнований отечественного календаря по хоккею на траве. Турнир проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
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