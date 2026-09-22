Команда Подмосковья выиграла чемпионат России по хоккею на траве

22 сентября 2026, 09:41

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Женская команда Московской области выиграла чемпионат России по хоккею на траве среди команд Высшей лиги (группа Б), сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.