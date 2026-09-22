В Красногорске женщина родила 17-го ребенка

22 сентября 2026, 09:26

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Красногорский родильный дом из Дедовска поступила женщина с начавшейся родовой деятельностью. Врачи приняли естественные роды, в результате которых на свет появился мальчик весом 4 кг 560 г и ростом 56 см, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Для женщины это стали 17-е роды, а в Красногорском роддоме — вторые.





«Оказать медицинскую помощь такой пациентке — большая честь и огромная ответственность. Семнадцатые роды — это особый случай, требующий максимальной собранности, индивидуального подхода и слаженной работы всей команды. Мы гордимся тем, что женщина доверила нам появление на свет своего малыша, и рады, что смогли оправдать это доверие», — рассказала заместитель главного врача Красногорской клинической больницы по детству и родовспоможению Елена Зинатулина.