В Красногорске женщина родила 17-го ребенка
В Красногорский родильный дом из Дедовска поступила женщина с начавшейся родовой деятельностью. Врачи приняли естественные роды, в результате которых на свет появился мальчик весом 4 кг 560 г и ростом 56 см, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Для женщины это стали 17-е роды, а в Красногорском роддоме — вторые.
«Оказать медицинскую помощь такой пациентке — большая честь и огромная ответственность. Семнадцатые роды — это особый случай, требующий максимальной собранности, индивидуального подхода и слаженной работы всей команды. Мы гордимся тем, что женщина доверила нам появление на свет своего малыша, и рады, что смогли оправдать это доверие», — рассказала заместитель главного врача Красногорской клинической больницы по детству и родовспоможению Елена Зинатулина.Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. После выписки семья вернулась домой. Теперь в ней воспитываются 12 девочек и пять мальчиков. Старшей дочери 22 года, младшей — 2 года и 8 месяцев.
Информацию о системе родовспоможения Московской области можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье». Получить консультацию также можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону единого колл-центра 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.