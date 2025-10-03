ИИ проверил в сентябре более 58 000 фото из подмосковных школьных столовых
Искусственный интеллект с помощью приложения «Проверки Подмосковья» следит за качеством питания в 1490 школах региона. В Мингосуправления Московской области подвели итоги первого учебного месяца.
«Работники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и загружают снимки в приложение. Искусственный интеллект с точностью до 95% распознаёт 113 блюд на завтрак, обед и полдник, проверяя, всё ли соответствует утверждённому меню. В случае несоответствия сигнал поступает в подмосковное Минобразования. В сентябре ИИ-контролёр школьного питания проверил более 58 000 фотографий и помог устранить свыше 1,6 тыс. нарушений», – рассказали в ведомстве.Изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их внедрение в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».