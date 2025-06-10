Команда Подмосковья взяла 6 медалей на чемпионате России по греко-римской борьбе

10 июня 2025, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по греко-римской борьбе. Такой результат обеспечил Подмосковью первое место в общекомандном зачёте турнира, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.







«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные спортсмены Данил Григорьев (весовая категория до 72 килограммов), Сергей Емелин (весовая категория до 63 кг), Садык Лалаев (весовая категория до 60 килограммов) и Алибек Амиров, выступавший в весовой категории до 55 килограммов», — говорится в сообщении.