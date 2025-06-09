09 июня 2025, 17:50

Видео: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Серпухове продолжается реализация Всероссийского проекта «Марафон Зарядок», организованного движением «Здоровое Отечество». Очередное спортивное мероприятие прошло на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп», сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На этот раз утреннюю зарядку для участников провёл мастер спорта России по вольной борьбе и заместитель президента Федерации спортивной борьбы города Чехов Михаил Авдалян. Под его руководством участники выполнили комплекс упражнений — от классической разминки до элементов борцовской подготовки. Зарядка прошла в активной и дружелюбной атмосфере.



Мероприятие собрало как опытных спортсменов, так и новичков. Вместе с руководителем патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергеем Ситниковым серпуховичи показали высокий интерес к инициативе.





«Мы очень рады видеть, как растет интерес к нашим инициативам», — подчеркнул активист движения «Здоровое Отечество» Никита Козлов.