Первый матч финала Кубка Московской области по футболу завершился ничьей
В Ногинске прошел первый финальный матч Кубка Московской области по футболу. Встреча игроков ФК «Красное Знамя» и ФСК «Долгопрудный» завершилась ничьей со счетом 1:1.
Первый матч решающей стадии турнира принял стадион «Знамя». Хозяева поля подошли к финалу в условиях плотного графика — за последние несколько недель команда провела около шесть встреч. Директор ногинского клуба Евгений Лукьянов выразил надежду, что футболисты сохранили силы для финальных игр.
Гости с первых минут активно действовали в обороне, перекрывая свободные зоны, тогда как хозяева искали пути к чужим воротам. В «Красном знамени» заявили, что были готовы к такой тактике соперника. Счет открыли ногинчане, однако «Долгопрудный» быстро восстановил равенство. До конца основного времени команды так и не смогли выявить сильнейшего.
Вторая, решающая встреча состоится 2 сентября на поле соперника — в Долгопрудном. По ее итогам станет известен обладатель Кубка Московской области.
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