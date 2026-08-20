Первый матч финала Кубка Московской области по футболу завершился ничьей

20 августа 2026, 09:03

оригинал Фото: iStock/Rafa Jodar

В Ногинске прошел первый финальный матч Кубка Московской области по футболу. Встреча игроков ФК «Красное Знамя» и ФСК «Долгопрудный» завершилась ничьей со счетом 1:1.