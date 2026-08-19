В Подмосковье решили развивать систему наставничества для подростков

19 августа 2026, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Главным методом борьбы с подростковой преступностью и суицидальным поведением в Подмосковье станет наставничество. К такому решению пришли участники выездного заседания Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.





Глава министерства Андрей Кирюхин отметил, что наставничество важно не только для поддержки ребят в трудную минуту, но и для профилактики правонарушений и аутоагресии.





«Наставничество сегодня — это не жест доброй воли и не модный тренд. Это реальная спасательная нить для ребёнка, оставшегося без внутренней опоры. Наставник становится тем взрослым, который способен услышать немой сигнал бедствия именно в момент кризиса», — подчеркнул Кирюхин.