Подмосковные легкоатлеты завоевали 17 медалей на чемпионате России
Пять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей завоевала команда Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Южно-Сахалинске с 28 февраля по 3 марта.
«Победителями турнира стали подмосковные спортсмены Артём Арасланов в забеге 400 метров, Дарья Нидбайкина в тройном прыжке среди женщин, Алексей Завалий в забеге на 60 метров, Сергей Дубровский в забеге на полторы тысячи метров и Владимир Никитин в забеге на три тысячи метров», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялись бегуны: мужская и женская эстафетные команды, а также Анастасия Красильникова, Анна Красильникова и Анастасия Мадышева.
А бронзовые награды получили прыгун в длину Данил Чечела, толкатель ядра Александр Бабенко и бегуны Максим Федяев, Анастасия Мадышева, Виктория Погребняк, Константин Холмогоров и Анастасия Красильникова.