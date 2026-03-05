Подмосковные легкоатлеты завоевали 17 медалей на чемпионате России

05 марта 2026, 13:10

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей завоевала команда Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Южно-Сахалинске с 28 февраля по 3 марта.





«Победителями турнира стали подмосковные спортсмены Артём Арасланов в забеге 400 метров, Дарья Нидбайкина в тройном прыжке среди женщин, Алексей Завалий в забеге на 60 метров, Сергей Дубровский в забеге на полторы тысячи метров и Владимир Никитин в забеге на три тысячи метров», — говорится в сообщении.