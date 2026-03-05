Экс-тренер «Факела» высказался о будущем матче «Динамо» и «Спартака»

05 марта 2026, 12:25

Тренер Пятибратов: задержка игры с «Сочи» влияет на матч «Динамо» и «Спартака»

Фото: istockphoto/NiseriN

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком».





По его словам, шансы соперников выглядят практически равными. Пятибратов отметил уверенную игру «красно-белых» в матче с «Сочи», а также то, что «Динамо» качественно воспользовалось своими моментами во встрече с «Крыльями Советов», несмотря на разбалансированность самарцев.





«Задержка матча с «Сочи» повлияет на «Спартак» перед игрой с «Динамо». Команда испытала стресс, меньше времени на восстановление», — прокомментировал собеседник Metaratings.ru.