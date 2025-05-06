Команда Подмосковья заняла второе место на Всероссийской олимпиаде школьников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Подмосковная команда на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников завоевала 550 дипломов и уверенно заняла второе место среди всех регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московкой области.
В копилке подмосковных школьников – 91 диплом победителей и 459 – призёров.
Как отметили в министерстве, все подмосковные участники заключительного этапа получат денежные выплаты: победители – 500 тыс. рублей, призёры – 300 тыс., участники – 100 тыс. рублей, а также право поступления в ведущие вузы страны без экзаменов по профильному направлению в течение четырёх лет.
Читайте также:
В школах Подмосковья стартовала «Вахта памяти» с участием 20 тыс. учеников
Зрителями акции «Кино Победы» стали свыше 53,5 тыс. подмосковных школьников
Около ста подмосковных наставников присоединились к марафону «Знание. Первые»
«Этот год стал особенно успешным для нашей команды. Ребята взяли на 109 дипломов больше, чем год назад. Дети стремятся к высоким результатам, и уже сегодня мы видим в них будущих победителей не только всероссийских, но и международных соревнований», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Самое большое количество наград команда региона завоевала на олимпиаде по технологии – 64. Третий год подряд высокие результаты показывают участники олимпиады по астрономии: 61 школьник стал победителем и призёром. Это лучший результат среди всех субъектов Федерации. 46 дипломов победителей и призёров принесла олимпиада по физике. Также в этом году в Подмосковье – 11 абсолютных победителей по девяти предметам.
Как отметили в министерстве, все подмосковные участники заключительного этапа получат денежные выплаты: победители – 500 тыс. рублей, призёры – 300 тыс., участники – 100 тыс. рублей, а также право поступления в ведущие вузы страны без экзаменов по профильному направлению в течение четырёх лет.
Читайте также:
В школах Подмосковья стартовала «Вахта памяти» с участием 20 тыс. учеников
Зрителями акции «Кино Победы» стали свыше 53,5 тыс. подмосковных школьников
Около ста подмосковных наставников присоединились к марафону «Знание. Первые»
Лора Луганская