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Около ста подмосковных наставников присоединились к марафону «Знание. Первые»

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Делегация из 98 представителей Сообщества наставников-просветителей Подмосковья участвует в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который 28-30 апреля проходит в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Наставники из Подмосковья активно участвуют в лекциях. Наше участие в марафоне – это не только большая честь, но и большая ответственность. Нужно передать молодому поколению ценности патриотизма, исторической памяти и стремления к развитию», – сказал региональный представитель Сообщества наставников-просветителей Андрей Чернецков.
Фото: пресс-служба Минобразования МО

В этом году образовательная акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральной площадкой марафона стал Музей Победы в Москве. Там собрались ветераны, Герои России, учёные, деятели культуры и искусства, участники спецоперации, представители бизнеса.

В программе марафона – выступления ведущих спикеров страны, в том числе председателя премьера Михаила Мишустина, министра финансов Антона Силуанова, главы Минспорта Михаила Дегтярёва и многих других.

В министерстве добавили, что мероприятия марафона «Знание. Первые» транслируются на телеканале «Знание.ТВ». Они доступны для просмотра по ссылке.

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В Подмосковье напомнили о правилах эксплуатации надувных батутов
29 апреля 2025, 21:34

Фото: iStock / Zuberka

Минэкологии Московской области в преддверии летнего сезона активного отдыха напомнило муниципальным образованиям правила установки и эксплуатации надувных батутов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прежде всего, на каждый аттракцион нужно обязательно оформить эксплуатационную документацию. Она должна содержать всю необходимую информацию, позволяющую обеспечивать безопасность аттракциона.
«В эту документацию входят паспорт и руководство или инструкция по эксплуатации. Собственники аттракционов обязаны зарегистрировать их ещё до начала эксплуатации в органе Гостехнадзора по месту установки. Работа аттракциона без ответственного лица, отвечающего за его безопасное использование, не допускается», – отметили в министерстве.
Там добавили, что за нарушения требований технического регламента предусмотрен административный штраф. Для юрлиц он составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Как подчеркнули в Минэкологии, напоминание призвано исключить случаи травматизма. Оно будет полезно не только тем, кто эксплуатирует аттракционы, но и жителям, которые ими пользуются.

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Подмосковные врачи спасли девочку от смертельного заболевания
29 апреля 2025, 20:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства выяснили причину заболевания ребёнка и спасли его от смертельного заболевания. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение ревматологии НИКИ детства впервые поступила шестилетняя жительница Дубны. У маленькой пациентки появился отёк кисти, и местные врачи предположили артрит. Ребёнка направили в отделение в институт.
«Девочка поступила с анемией и слабостью из-за длительной высокой температуры. Она не могла двигать левой кистью из-за выраженного отёка сустава. Мы провели инструментальные и лабораторные исследования: КТ, гастроскопию, колоноскопию, рентген, УЗИ суставов, взяли анализы, в том числе иммунологические. Пациентку также осмотрел главный внештатный ревматолог Московской области Владислав Севостьянов», – рассказала заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Ольга Ломакина.
В итоге консилиум врачей поставил диагноз «юношеский артрит с системным началом». Это самый тяжёлый вариант ювенильного артрита, который может привести к летальному исходу.

Врачи приступили к лечению новейшим генно-инженерным препаратом. Уже после первой процедуры состояние девочки улучшилось – лихорадка прекратилась, а отёк сустава уменьшился.

После второго введения препарата пациентка почувствовала себя здоровой. Её выписали с рекомендацией каждые три месяца проходить динамическое наблюдение в НИКИ детства.

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В Московской области стартует экологический марафон «Чистомай»
29 апреля 2025, 20:35

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

12-15 мая Центр чистой природы проводит на территории Подмосковья Всероссийский экологический марафон «Чистомай». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Задача экомарафона заключается в том, чтобы находить загрязнённые территории в регионе и очищать их. Присоединиться к мероприятию жители и гости региона могут на сайте. Нужно отыскать замусоренную территорию; зафиксировать её на фото; провести уборку и получить баллы», – говорится в сообщении.
Наиболее активные участники получат призы и подарки: за 1 место – 30 тыс. рублей на покупки на маркетплейсе Ozon; за 2 место – электросамокат; за 3 место – набор эколога: экощипцы, перчатки, мешки, экологичную косметику и аксессуары для экологичного образа жизни.

Дополнительно накопленные баллы за задания можно будет обменять на другие призы – подписки на сервисы.

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В Подмосковье запустили линию по выпуску оборудования для сетей сотовой связи
29 апреля 2025, 19:59

Фото: пресс-служба компании Yadro

Подмосковная IT-компания Yadro запустила новую линию по производству модулей для отечественных сетей сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Открытие линии стало частью масштабного проекта по разработке и запуску промышленного производства базовых станций. Объём инвестиций оценивается в 30 млрд рублей. На линии будут собирать, тестировать и настраивать радиомодули. На первом этапе там смогут производить до 80 тыс. модулей в год. К концу года компания рассчитывает выйти на серийное производство», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие находится в особой экономической зоне «Дубна». Оно является самым большим на территории Восточной Европы и СНГ крупносерийным производством полного цикла подобной продукции.

Сейчас у компании Yadro подписаны форвардные контракты до 2030 года на поставку 55 тыс. базовых станций российской разработки трём операторам связи – Билайн, Ростелеком и МегаФон.

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В Подмосковье благодаря цифровой услуге установили 160 ёмкостей для сбора текстиля
29 апреля 2025, 19:48

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Предприниматели установили на территории Подмосковья 161 ёмкость для приёма текстиля с начала работы нового электронного сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Соглашения на размещение ёмкостей заключены посредством электронной услуги на региональном портале госуслуг, запущенной ведомством. 50 ёмкостей появилось в Химках; 39 – в Одинцове; 27 – в Подольске; 13 – в Краснознаменске; 11 – в Домодедове; семь – в Реутове; по пять – в Котельниках и Пушкинском; два – в Лосино-Петровском; по одному – в Балашихае и Мытищах», – отметили в министерстве.
Найти ближайший пункт приема вторичных ресурсов можно на сайте.

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