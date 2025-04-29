Около ста подмосковных наставников присоединились к марафону «Знание. Первые»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Делегация из 98 представителей Сообщества наставников-просветителей Подмосковья участвует в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который 28-30 апреля проходит в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Наставники из Подмосковья активно участвуют в лекциях. Наше участие в марафоне – это не только большая честь, но и большая ответственность. Нужно передать молодому поколению ценности патриотизма, исторической памяти и стремления к развитию», – сказал региональный представитель Сообщества наставников-просветителей Андрей Чернецков.Фото: пресс-служба Минобразования МО
В этом году образовательная акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральной площадкой марафона стал Музей Победы в Москве. Там собрались ветераны, Герои России, учёные, деятели культуры и искусства, участники спецоперации, представители бизнеса.
В программе марафона – выступления ведущих спикеров страны, в том числе председателя премьера Михаила Мишустина, министра финансов Антона Силуанова, главы Минспорта Михаила Дегтярёва и многих других.
В министерстве добавили, что мероприятия марафона «Знание. Первые» транслируются на телеканале «Знание.ТВ». Они доступны для просмотра по ссылке.
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Лора Луганская